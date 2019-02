Was soll das sein

Berlin. Bundesfrauenministerin Franziska Giffey (SPD) hat sich hinter die fraktionsübergreifende Initiative weiblicher Abgeordneter für einen höheren Frauenanteil im Bundestag gestellt. »Von alleine wird sich nichts ändern«, sagte Giffey den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Teilnehmerinnen eines Treffens von Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen außer der AfD zu dem Thema lobten am Donnerstag die gute Gesprächsatmosphäre. Parlamentarierinnen von Union, SPD, FDP, Grünen und LINKEN hatten sich am Morgen zu einer informellen Runde getroffen, um über mögliche Gesetzesänderungen für die gleiche Anzahl von Frauen und Männern im Parlament zu sprechen. Derzeit liegt der Frauenanteil im Bundestag bei rund 31 Prozent und damit niedriger als in der vorangegangenen Legislaturperiode. AFP/nd