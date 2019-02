Den Haag. Der Internationale Gerichtshof hat eine Klage Irans zugelassen, das damit die Rückzahlung von in den USA eingefrorenen Geldern in Milliardenhöhe erreichen will. Der Vorsitzende Richter Abdulqawi Ahmed Yusuf (Somalia) erklärte am Mittwoch, das Gericht weise die von den USA vorgebrachten Einwände gegen die Zulässigkeit der Klage »einhellig zurück«. Iran hatte die Klage 2016 bei dem Gerichtshof in Den Haag eingereicht. Das Gericht will entscheiden, ob Iran ein Guthaben von zwei Milliarden Dollar zurückerhält, das 2016 vom Obersten US-Gericht eingefroren worden war. AFP/nd