Was soll das sein

Port-au-Prince. Bei Protesten in Haiti sind mindestens zwei weitere Menschen ums Leben gekommen, wie die Nachrichtenagentur HPN am Mittwoch berichtete. Gut eine Woche nach Beginn der Proteste gingen erneut Tausende Menschen auf die Straßen, um für einen Rücktritt von Präsident Jovenel Moïse zu demonstrieren. Die Demonstranten werfen der Regierung vor, Geld aus einem Hilfsfonds veruntreut zu haben, das eigentlich für den Wiederaufbau nach dem Erdbeben 2010 verwendet werden sollte. Mehrere diplomatische Vertretungen beschlossen, Familienangehörige von Botschaftsmitarbeitern in Sicherheit zu bringen. dpa/nd