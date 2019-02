Am Wochenende steht München im Zeichen der sogenannten »Sicherheitskonferenz« (Siko) und dem Protest der Friedensbewegung dagegen. Unter dem Motto »Keine neuen Atomraketen« ruft das »Aktionsbündnis gegen die NATO-Sicherheitskonferenz« zu Protesten auf. Die Konferenz, die vom 15. bis 17. Februar andauert und zum 55. Mal tagt, sei die »wichtigste und größte« in der Geschichte dieser Veranstaltung, so Siko-Leiter Wolfgang Ischinger. Als Beleg verweist er auf mehr als 35 Staats- und Regierungschefs, 50 Außenminister und 30 Verteidigungsminister aus zahlreichen Ländern aller Kontinente neben weiteren Politikern und Konzern-Vertretern, die in die bayerische Landeshauptstadt kommen wollen.

Unter dem Motto »Frieden statt Aufrüstung« und »Nein zum Krieg« ruft das Aktionsbündnis zum alljährlichen Protest gegen die angebliche Sicherheitskonferenz auf. »Sicherheit könnten wir gut gebrauchen: Die Sicherheit, dass wir uns morgen noch unser...