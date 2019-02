Es ist kurz nach Mittag, im Centrum für Gesundheit (CfG) der AOK Nordost in Berlin-Wedding rückt Alexander Kugelstadt seinen Stuhl vor den Bildschirm. Er ist mit seinem Patienten zur Videosprechstunde verabredet. »Hallo, wie geht es Ihnen heute?«, begrüßt der Psychosomatiker den Mann auf dem Bildschirm. »Hatten Sie Probleme mit Ihren Angstattacken?«

Im Institut für psychogene Erkrankungen im CfG müssen Patienten seit 2016 zur Therapiestunde nicht mehr zwingend in die Praxis kommen. 19 Ärzte bieten inzwischen Videosprechstunden an. »Kontinuität ist bei der psychotherapeutischen Behandlung sehr wichtig«, sagt Kugelstadt. »Mit den Videosprechstunden können Behandlungen in der geplanten Regelmäßigkeit fortgesetzt werden - egal, ob der Patient im Auslandssemester, in Brandenburg oder gerade auf Dienstreise ist.«

Der Mann auf dem Bildschirm ist heute kein echter Patient. Das Institut möchte seine Patienten und deren Probleme nicht in der Öffen...