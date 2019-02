Die CDU ist mit ihrem Antrag gescheitert, den Vorsitzenden des Ausschusses für Arbeit, Integration und Soziales, Hakan Taş (LINKE), abzuwählen. Das gab Cornelia Seibeld, die integrationspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, am Donnerstag bekannt. SPD, LINKE, Grüne und FDP sprachen Taş bei der Abstimmung ihr Vertrauen aus. Ende vergangenen Jahres waren Taş unter anderem Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht vorgeworfen worden. Daraufhin war er von all seinen innenpolitischen Posten zurückgetreten. joa

