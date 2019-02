Was soll das sein

Die Senatsverwaltung für Energie hat am Donnerstag die Zahlen der CO2-Bilanz für 2016 veröffentlicht: Im Vergleich zum Vorjahr wurden etwa zweieinhalb Prozent mehr CO2 ausgestoßen. Außerdem ist der Endenergieverbrauch (EEV) um über drei Prozent gestiegen. Seit dem Jahr 1990, welches als Basisjahr festgelegt wurde, sind Berlins CO2-Emissionen um 31,4 Prozent gesunken. In anderen Bundesländern ist eine Reduktion der Emissionen um 25 Prozent bis 2020 geplant. Das Bevölkerungswachstum und die gute wirtschaftliche Entwicklung der Hauptstadt spiegeln sich nicht in einem äquivalent hohen Anstieg des EEV und des CO2-Ausstoßes wider. joa