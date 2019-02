Vorkaufsrechte und Entscheidungen auf Bezirksebene passen Investoren nicht - und die Enteignungsdebatte erinnert sie an DDR-Zeiten

Das Wohnungsunternehmen GESOBAU und der Energiekonzern Vattenfall haben die Versorgung des Märkischen Viertels mit zu 100 Prozent CO2-neutraler Biomasse-Energie beschlossen. Jährlich sollen so etwa 7800 Tonnen Kohlenstoffdioxidemissionen gespart werden. Der Rahmenvertrag darüber trat zum 1. Januar 2019 in Kraft und läuft zunächst bis Ende 2028. Für die Mieterinnen und Mieter der rund 13 500 betroffenen Wohnungen verursacht dies keine Mehrkosten. joa

Rund 12.000 Angestellte beteiligen sich am Warnstreik des öffentlichen Dienstes

