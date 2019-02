Cottbus. Mit dem Kohleausstieg und dem daraus folgenden Strukturwandel braucht die Lausitz Gewerbegebiete für Investoren. Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der Industrie- und Handelskammer (IHK) Cottbus und der Wirtschaftsregion Lausitz GmbH will nach eigenen Angaben Daten über geeignete Flächen zusammentragen. Geleitet wird das Projektteam vom früheren Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt (Oder), Martin Wilke (parteilos). Die »Lausitzer Rundschau« hat darüber berichtet. »Wir ermitteln Stärken und Schwächen der Gebiete und leiten daraus ab, für welche Branchen die Flächen interessant sein könnten«, sagte der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer Maik Bethke, der in der Arbeitsgruppe mitarbeitet. Es gebe schon geeinigte Gewerbegebiete zum Beispiel in Cottbus, im Industriewerk Schwarze Pumpe und in Schwarzheide. Viele Flächen seien allerdings noch unerschlossen, sagte Bethke. dpa/nd