Berlin. Presseverlage in der EU sollen künftig gegenüber Nachrichten-Suchmaschinen wie Google News deutlich gestärkt werden. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich am Mittwoch in Straßburg vorläufig auf eine Reform des EU-Urheberrechts inklusive Leistungsschutzrecht. Die Portale sollen für das Anzeigen von Artikel-Ausschnitten in ihren Suchergebnissen künftig Geld an die Verlage zahlen.

Der Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger (BDZV) und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) begrüßten die Einigung: »Dies ist ein guter Tag für die Meinungs- und Pressevielfalt in Europa und der Welt«, teilten die Verbände mit. Die Reform setze »einen wichtigen globalen Standard für journalistische Vielfalt und unabhängige Berichterstattung«.

Die Piraten-Europapolitikerin Julia Reda kritisierte hingegen: »Dieser Deal ist eine Gefahr für kle...