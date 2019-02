Das »Stillleben mit einem Hasen« von Pietro Francesco Cittadini ist zurück in Dresden. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte das seit dem Zweiten Weltkrieg vermisste Bild im August 2018 bei einem Georgien-Besuch überraschend als Geschenk erhalten. Es befand sich zuletzt in Privatbesitz. Die Provenienzforscher gehen davon aus, dass das Bild gestohlen wurde. Es wird bis zum 25. März in der Gemäldegalerie Alte Meister gezeigt. dpa/nd