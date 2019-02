Dinosaurier mit enormen Stacheln am Hals streiften vor rund 140 Millionen Jahren durch das Gebiet des heutigen Argentinien. Der Paläontologe Pablo Gallina und sein Team fanden Überreste eines Tiers in der Region Patagonien, wie die Forscher im Fachblatt »Scientific Reports« schreiben. Den neu entdeckten Dino nannten sie Bajadasaurus pronuspinax, in Anlehnung an den Fundort Bajada Colorada in der Provinz Neuquén. Der Dinosaurier gehört zur pflanzenfressenden Familie der Dicraeosauridae. Die Funktion der Stacheln ist unter Paläontologen umstritten. Gallinas Team glaubt, dass die spitzen Stacheln an Hals und Rücken potenzielle Raubtiere abschrecken sollten. dpa/nd