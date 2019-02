Zwei Männer im Pool mit natürlichem heißem Wasser, geothermale Quelle, beim Snæfell. Das ist der Berg im Hintergrund. Lodge Laugarfell. Foto: Anja Martin

Aller Anfang Islands liegt im Fisch - zu erkennen ist das auch am Frühstücksbuffet des »Hótel Bláfell« im Fjordstädtchen Breiðdalsvík. Zwischen Orangensaft, Mineralwasser und Islands Joghurt-Variante Skyr steht eine kleine, unscheinbare Flasche, in der eine ölige Flüssigkeit in harmlosem Gelb schimmert. »Cod Liver Oil« steht auf der Flasche: Kabeljauleber-Öl?

Ah, Lebertran! Gibts sonst nur noch in alten Kinderbüchern - als abschreckende Medizin, oder? Ein guter Moment, Solidarität mit Islands Kindern zu zeigen: Probieren, was die -sons und -dottirs schlucken müssen! Acht Uhr morgens auf nüchternen Magen? Egal - Augen zu, Löffel rein, runter damit! Und siehe da: Nur eine leichte Fischnote ist zu schmecken, vielleicht wie einfaches Rapsöl, in dem schon einmal Fisch gebraten wurde. Schlimm ist es gar nicht. Lebertran ist okay.

Es ist fast Winter, die Sonne strahlt gleißend auf die kleine Treppe vorm »Blafell«. Die Hotelchefin ha...