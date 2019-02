Ob »Aito« Garcia Reneses seinen neuen Spieler schon am Sonntag einsetzen wird, wusste der spanische Trainer von Alba Berlin am Donnerstagmorgen selbst noch nicht. Schließlich hatte er Spielmacher Derrick Walton bis dahin noch nie in persona passen, rennen oder werfen gesehen. Und schließlich ist die anstehende Partie in Bamberg nicht irgendein Ligaspiel. Es geht um den ersten Basketballtitel des Jahres: den deutschen Pokal. Da überlegt selbst ein so risikofreudiger Trainer wie Reneses zweimal, wen er aufs Parkett schickt: »Ich habe ein paar Videos von Walton gesehen. Ich denke, Alba kann sich glücklich schätzen, dass man so einen guten Spieler so spät in der Saison noch verpflichten konnte. Aber ich würde ihn schon gern noch mal im Training sehen.«

Normal sind solche späten Transfers nicht, Doch der neunmalige Pokalsieger Alba hat ein Verletzungsproblem auf genau jener Spielmacherposition. Der etatmäßige Anführer Peyton Siva war lange a...