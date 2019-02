Es war schon spät, für Viktoria Rebensburg an ihrem letzten Abend in Are eigentlich zu spät. Ihre Abreise aus Schweden war für kurz nach 7 Uhr am nächsten Morgen geplant, aber »ein kleines Bierchen« musste noch sein, wie sie nach dem Riesenslalom der alpinen Ski-WM in Are angekündigte hatte. Der Ärger über das knapp verpasste Gold war schnell verflogen. »Es ist definitiv eine gewonnene Silbermedaille«, sagte die 29-jährige Kreutherin, als sie zwei Stunden nach der Siegerehrung gut gelaunt in der Bar eintraf.

So viel sei gesagt, Rebensburg gönnte sich nach ihrem vierten Edelmetall bei Großereignissen noch ein zweites Bierchen und ein »Schnapserl«, wie der Wirt sagte, als er mit der Flasche Hochprozentigem an den Tisch kam. Zu der kleinen Silberparty waren alle Trainer und Betreuer gekommen, dazu auch die Slalomkolleginnen, die...