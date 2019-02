Die magnetischen Pole verlassen ihren Standort. Wie kommt das?

Der flüssige Teil des Erdkerns besteht aus Eisen und Nickel. Die Wärmebewegung dieser Metallschmelze sorgt überhaupt erst für das Magnetfeld. Der Mars hat so was nicht. Und wie das in heißen Flüssigkeiten so ist, da ändern sich die Wirbel und Strömungen immer mal. Deshalb bewegen sich die Magnetpole von Zeit zu Zeit.

Gerät jetzt alles durcheinander?

In der Nähe der Pole muss man jetzt schon Korrekturen einrechnen, wenn man sich mit dem Kompass orientiert. Aber in unseren Breiten ist die Abweichung bislang so gering, da merkst du gar nichts. Das geht ja über längere Zeiträume. Wenn irgendwann die Nordnadel nach Süden zeigt, muss man nur die Beschriftung ändern. Das ist alles. Allerdings habe ich k...