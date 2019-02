Stell dir vor, dein Kumpel vertraut dir an, dass er schwul ist, und du weißt nicht, was das ist - außer ein Schimpfwort. Von so einer Geschichte erzählt Ellen Roters, Projektleiterin von »All Included!«. Denn während Erwachsene auf Dating Apps aus verschiedensten Geschlechteridentitäten wählen, Gender-Studies-Kurse belegen und queere Serienhelden und Popstars feiern, ist das Wissen um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt bei Heranwachsenden meist lückenhaft. Die Schau »Welcome to diversCITY« im Jugend-Museum in Berlin-Schöneberg will das ändern. Als Teil des Modellprojektes »All Included!« richtet sich die Schau trotzdem nicht nur an Jugendliche zwischen 8 und 18 Jahren.

Seit vier Jahren sucht »All Included!« mit Schulen und Projektpartner*innen nach Formaten, die sich zur Vermittlung vielfältiger Lebensweisen eignen. »Unsere Methode ist, gemeinsam mit Kindern das Feld zu beackern«, sagt Ellen Roters, die auch pädagogische Leiterin des...