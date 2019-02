Foto: dpa/Marijan Murat

Plenum digitale - Vacuum mentale?« So lautete das Thema einer Konferenz in Frankfurt am Main, die sich im Herbst 2018 mit der Digitalisierung befasste und unter anderem der Frage nachging, ob Smartphones und Tablets die Schüler schlauer machen. Die Frage lässt sich einfach beantworten. Die Kompetenzorientierung wurde an deutschen Schulen nach dem PISA-Desaster zu Beginn des neuen Jahrtausends als »Paradigmenwechsel« eingeführt. Den Schülern solle nicht mehr bloß »totes Wissen« eingetrichtert werden. Man wolle den Wandel von der Input- zur Output-Orientierung. Ist dieser Wandel sinnvoll und nun erfolgreich abgeschlossen? Mitnichten. Wir stehen heute vor einem pädagogischen Scherbenhaufen, den kein Bildungspolitiker mehr aufkehren möchte. Lieber wird die nächste Reformstufe eingeläutet, die mit mobilen Endgeräten daherkommt.

Wo kommt dieser eigentümlich ausufernde Kompetenzbegriff eigentlich her? Ursprünglich aus der Sphäre des Rech...