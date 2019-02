Christoph Waltz ist einer der wenigen deutschsprachigen Stars in Hollywood. Seinen internationalen Durchbruch hatte er mit der Rolle des SS-Schergen Hans Landa in Quentin Tarantinos »Inglorious Basterds« (2009), für die er den Oscar erhielt. Derzeit ist er im Film »Alita: Battle Angel« zu sehen, der von James Cameron (»Titanic«, »Avatar«) produziert wurde. Der 1956 in Wien geborene Sohn des Bühnen- und Kostümbildner-Ehepaares Johannes Waltz und Elisabeth Urbancic hat am am Max-Reinhardt-Seminar und am Lee Strasberg Theatre Institute in New York Schauspiel studiert und zunächst in Fernseh- und Krimiserien wie »Derrick«, »Der Alte«, »Schimanski« oder »Der letzte Zeuge« mitgespielt. Hauptrollen spielte er danach unter anderem in den Verfilmungen der Lebensgeschichte von Roy Black sowie der Entführung von Richard Oetker.

Foto: imago/ZUMA Press