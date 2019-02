Charlotte Rampling Foto: imago/Le Pictorium

In vielen ihrer Nebenrollen wirkt die Frau, die in insgesamt über 100 Filmen gespielt hat, wie dauerhaft vom Schmerz gezeichnet. Dem, was man gemeinhin als das »gängige weibliche Schönheitsideal« bezeichnet, entsprach die großartige, mittlerweile 73 Jahre alte Filmschauspielerin Charlotte Rampling, die im britischen Essex als Tochter einer Malerin und eines Offiziers geboren wurde, wohl nie. Und auch die Rollen, in denen sie in jungen Jahren das hilflos guckende, verletzliche Fräulein verkörperte, dürften nicht gerade zahlreich sein. »Püppchen« wolle sie nicht spielen, sagte sie einmal. Eine klassische Hollywood-Karrie...