Fast 23 Jahre ist es her, dass der am Samstag verstorbene Bruno Ganz den Iffland-Ring als bester deutschsprachiger Schauspieler entgegennahm - gerührt und mit weichen Knien, wie der damals 55-jährige im Mai 1996 während der Festmatinee im Wiener Burgtheater gestand. Der drei Monate zuvor gestorbene österreichische Schauspieler Josef Meinrad hatte Ganz in seinem Vermächtnis als neuen Träger bestimmt.

Der Iffland-Ring soll auf den Berliner Schauspieler und Theaterdirektor August Wil...