Im Jubiläumsjahr des Mauerfalls rücken die DDR und die Zeit nach dem Beitritt wieder in den Mittelpunkt, aus dem sie ja eigentlich nie verschwunden sind. Nicht die Landeszentrale für politische Bildung, sondern die Stasi-Landesbeauftragte Maria Nooke präsentiert dazu ihr Jahresprogramm.

»Für ein offenes Land mit freien Menschen«, ist das Programm überschrieben. Mit zahlreichen Veranstaltungen über mehrere Monate verteilt soll es ein »Erinnerungsjahr 1989 - 30 Jahre Friedliche Revolution in der DDR« geben. Das Motto »Für ein offenes Land mit freien Menschen« stand auf einem Transparent, das im Wendeherbst in Leipzig hochgehalten wurde, wie auf einem historischen Foto zu sehen ist. Getragen wurde es seinerzeit von der Malerin Katrin Hattenhauer auf einer der berühmten Montagsdemonstrationen im September 1989. Sie wurde wenige Tage nach der Demonstration in Leipzig verhaftet und saß einige Woche in Untersuchungshaft. Heute lebt sie in Engl...