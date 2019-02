Leipzig. In Leipzig nimmt ein Hilfebus für Obdachlose Fahrt auf. Vom Montag an wird der Bus in der Messestadt unterwegs sein, um Bedürftige zu unterstützen, wie die Stadt mitteilte. Die Obdachlosen erhalten neben heißen Getränken Schlafsäcke und Notfallrucksäcke. Zudem weisen die Mitarbeiter auf Übernachtungshäuser und Tagestreffs hin und übernehmen die Fahrten dorthin. Die SZL Suchtzentrum gGmbH betreibt den Hilfebus im Auftrag der Stadt Leipzig. dpa/nd