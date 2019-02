Der Freiberufler, unterwegs zwischen Schwerin und Parchim, stoppt und will sehen, ob ein erwarteter Auftrag per E-Mail eingetroffen ist. Auf dem Smartphone öffnet der Mann sein Postfach, doch es gibt nichts zu lesen auf dem Display außer dem Hinweis: kein Netz. So ergeht es täglich unzähligen Menschen im Nordosten, der besonders im ländlichen Raum von vielen Funklöchern betroffen ist. Telefongespräche brechen ab, wichtige Informationen können nicht online übermittelt werden. Auch in anderen Regionen Deutschlands sind solche Folgen »weißer Flecken« in der Internet-Versorgung bekannt.

Mobile Sprach- und Datendienste aber gehören wie Elektrizität und Wasser zu den grundlegenden Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft,...