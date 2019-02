Berlin. Das Bundesinnenministerium will das Wohngeld zum 1. Januar 2020 erhöhen. Geplant sei, dass etwa das durchschnittliche Wohngeld für einen Zwei-Personen-Haushalt von 145 Euro auf 190 Euro im Monat steige, bestätigte ein Sprecher des Innenministeriums am Freitag. »Uns ist wichtig, dass wir das Wohngeld schneller als in der Vergangenheit anpassen.« Zuvor sei es 2016, 2009 und 2001 erhöht worden. Das Ministerium geht davon aus, dass der Gesetzentwurf im April im Kabinett beraten wird. Der Deutsche Mieterbund fordert, das Wohngeld automatisch zu erhöhen und sich dabei an der Teuerungsrate sowie der Preisentwicklung bei Mieten zu orientieren. dpa/nd