Stuttgart. Die Zahl der Gewinnwarnungen deutscher börsennotierter Unternehmen hat im vergangenen Jahr ein neues Rekordniveau erreicht. Wie die Beratungsfirma EY am Sonntag mitteilte, gab es 2018 insgesamt 144 Gewinn- oder Umsatzwarnungen. Das war gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 55 Prozent - damals waren es 93 und 2016 nur 63 Fälle. Zudem musste 2018 jedes dritte börsennotierte Unternehmen mindestens eine Warnung herausgeben. EY schaute sich für die Studie die veröffentlichungspflichtigen Korrekturen aller 309 Unternehmen an, die im stärker regulierten Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet sind. AFP/nd