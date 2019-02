Was soll das sein

Bonn. Zollfahnder gehen verstärkt gegen Schwarzarbeit und illegale Beschäftigung in der Paketdienstbranche vor. Rund 3000 Zöllner sowie 200 Kollegen von Finanz- und Ordnungsämtern sowie der Polizei hatten bei einer Schwerpunktprüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit am 8. Januar n gut 12 000 Fahrer nach ihren Arbeitsverhältnissen befragt. Laut einer Zwischenbilanz vom Freitag wurden bisher 25 Strafverfahren »wegen Vorenthaltung von Sozialversicherungsbeiträgen und illegaler Beschäftigung von Ausländern« eingeleitet. Zudem kam es zu 49 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen sozialversicherungsrechtliche Meldepflichten und ausländerrechtliche Bestimmungen. In 2143 Fällen ist die Lage noch unklar. dpa/nd