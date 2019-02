Genf. Masern breiten sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wieder stark aus. In den vergangenen zwei Jahren habe sich die Zahl der erfassten Fälle verdoppelt, teilte die WHO mit. Für 2018 seien 229 000 Fälle der Infektionskrankheit gemeldet worden. In Europa habe sich die Zahl der gemeldeten Fälle sogar auf 60 000 verdreifacht, diese Entwicklung gehe vor allem auf die Ausbreitung der Krankheit in der Ukraine zurück. Die WHO macht den geringen Impfschutz für die starke Ausbreitung der Masern mitverantwortlich. Als Hauptursachen dafür nennt sie die schlechte Erreichbarkeit von Menschen in Konfliktregionen sowie das schwindende Vertrauen in Impfungen. epd/nd