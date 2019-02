So ist es kein Wunder, wenn eine FDP-Listenbewerberin berichtet, es wäre in ihrer Heimat als Marsmensch leichter, die Leute für sich einzunehmen, denn als FDP-Mitglied.

Doch die hiesige FDP redet zwar viel von der Freiheit , und dass sie Online-Durchsuchungen ablehnt, steht bei ihr im Wahlprogramm. Aber es dominieren die unternehmerfreundlichen Phrasen. Die sozialliberalen Traditionen sind verschüttet, an das Format von Ex-Kulturminister Hinrich Enderlein reicht Spitzenkandidat Hans-Peter Goetz nicht heran. Die FDP versucht erst gar nicht mehr, etwas anderes als eine Klientelpartei zu sein. So dürfte es schwer werden, ins Parlament einzuziehen. Denn als ihren parlamentarischen Arm benötigt die Wirtschaft die FDP nicht. Dafür hat sie die CDU.

Hans-Peter Goetz führt die Brandenburger FDP in die landtagswahl

