Abuja. Die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in Nigeria sind wenige Stunden vor Beginn um eine Woche verschoben worden. Die Wahlkommission begründete dies in der Nacht zu Samstag mit organisatorischen Problemen, die einen freien und fairen Ablauf beeinträchtigen könnten. Vertreter von Regierungs- und Oppositionsparteien verurteilten die Verschiebung und warfen sich gegenseitig vor, damit die Wahl beeinflussen zu wollen. Die Wahlkommission wies den Vorwurf der politischen Einflussnahme zurück. Wahlen in dem westafrikanischen Staat sind ein logistischer Kraftakt: 84 Millionen Nigerianer sind wahlberechtigt, für die Stimmabgabe wurden rund 120 000 Wahllokale eingerichtet. Teile des Landes sind wegen schlechter Straßenverbindungen schwer zugänglich. Gewählt werden soll nun am kommenden Samstag. Um das Amt des Staatschefs bewerben sich mehr als 70 Kandidaten. AFP/nd