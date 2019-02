Israels großes Interesse am Brexit gilt nicht zuletzt den Grenzregelungen

Jerusalem. Israels Premier Benjamin Netanjahu hat am Sonntag Israel Katz zum amtierenden Außenminister ernannt. Das Außenministerium begrüßte dies. »Wir sind sicher, dass der Minister uns zu weiteren Errungenschaften im Bereich der Außenpolitik führen wird«, so Generaldirektor Juval Rotem. Netanjahu hatte das Ministerium seit Beginn seiner jüngsten Amtszeit 2015 selbst geleitet. Er war dafür kritisiert worden, dass er zusätzlich zum Regierungsvorsitz noch mehrere Ministerposten innehatte - neben dem Außenministerium das Verteidigungs- und Gesundheitsministerium. Eine Bürgerrechtsbewegung hatte deswegen vor dem Höchsten Gericht Beschwerde eingelegt. dpa/nd

