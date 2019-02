In Vang Vieng treffen Reisfelder auf abrupt aufragende Kalksteinfelsen. Hier trifft die Nationalstraße Nummer 13, die durch ganz Laos führt, auf die im Bau befindliche Schnellbahntrasse von Kunming in China zur laotischen Hauptstadt Vientiane. Und in Vang Vieng trifft sich die Welt.

Seit mehr als 20 Jahren ist die Kreisstadt auf halbem Weg zwischen Vientiane und der alten Königsstadt Luang Prabang eine der Hochburgen des Tourismus in Laos. Dabei hat der Ort mehrere Metamorphosen durchgemacht. Anfangs wegen der atemberaubenden Natur und der billigen Gästehäuser vor allem bei Backpackern beliebt, wurde der Ort dank Alkohol- und Drogenexzessen zum Sinnbild westlicher Dekadenz. Gästehäuser und Restaurants priesen ihre Dienstleistungen in einfachem Englisch und eine Zeit lang in handgeschriebenem Hebräisch. Heute stehen koreanische Schriftzeichen auf vielen Hinweistafeln. Vielgeschossige Hotelklötze bedrängen das Ufer des angesichts der Bet...