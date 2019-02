Der umstrittene Bau eines neuen Hostels in der Skalitzer Straße in Kreuzberg wird offenbar abgebrochen. Es gebe keinen »Hotel-/Hostel-/Shoppingbau« schrieb der Baustadtrat Florian Schmidt (Grüne) Ende vergangener Woche auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Und: Eine »Alternativplanung Büro- und Gewerbebau u.a. für Kreuzberger Gemeinwohl-Organisationen & ortstypische Läden Konsens«, sei in den Gesprächen mit der Idealversicherung über die Entwicklung des Areals Konsens gewesen. Näheres will der Baustadtrat in dieser Woche bekannt geben. Aktivisten der Initiative »No Hostel36« reklamierten den Erfolg für sich. »Wenn das Hotel jetzt also erfolgreich verhindert wurde, ist das ein Erfolg der Anwohnerinnen und Anwohner, die sich gegen das geplante Hotel organisiert haben und aktiv geworden sind«, sagte Maria Schulz, eine Aktivistin des Initiativkreises. mkr