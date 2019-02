Der Prozess findet aus Platzgründen in einem Sicherheitssaal des Oberlandesgerichtes statt, der eigens für Prozesse gegen mutmaßliche Terroristen eingerichtet wurde. Das stößt nicht nur bei Petry auf Befremden. Alice Weidel, amtierende CO-Vorsitzende der »Blauen Partei« sieht den Prozess als politisch motiviert an. Das Gericht hat zunächst Termine bis zum 13. März angesetzt und 27 Zeugen geladen. dpa/nd

Dresden. Die frühere AfD-Chefin Frauke Petry (43) steht ab Montag am Landgericht Dresden wegen Meineides vor Gericht. Sie wird beschuldigt, im November 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss des Sächsischen Landtages falsch ausgesagt und ihre Angaben beeidet zu haben. Im Kern ging es um ein Darlehen der AfD-Landtagskandidaten zur Finanzierung des Wahlkampfes. Petry hatte einen Irrtum eingeräumt. Zugleich versicherte sie, nicht absichtlich falsch ausgesagt zu haben.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!