München. Als Reaktion auf die umstrittenen »Fridays for Future« für mehr Klimaschutz lädt Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber Schüler zu zwei Jugend-Klimakonferenzen ein. »Klimaschutz ist eine Generationenaufgabe. Das ausdauernde und sichtbare Engagement der jungen Menschen auf Bayerns Straßen spricht eine deutliche Sprache: Das Thema brennt ihnen auf den Nägeln«, sagte der Freie-Wähler-Politiker. Die Jugend-Klimakonferenzen sollen an zwei Freitagnachmittagen in München und in Erlangen stattfinden. dpa/nd