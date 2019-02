Schwerin. Raser und Falschparker überweisen jährlich über 20 Millionen Euro an die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern, so eine Umfrage bei Landkreisen und Städten. Allein der Landkreis Ludwigslust-Parchim nahm 2018 knapp 5,8 Millionen Euro Bußgelder aus der Verkehrsüberwachung ein. Davon bleibt nicht allzu viel bei den Kommunen hängen. Der Aufwand für Blitzergeräte und Politessen erreiche fast die Höhe der Einnahmen, so die Umfragen. So hatte Stralsund 2018 1,3 Millionen Euro Einnahmen. Die Kosten für Verkehrsüberwachung und Bußgeldstelle betrugen aber 1,1 Millionen Euro. dpa/nd