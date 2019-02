Neubrandenburg. Entwicklungen in der Literaturszene will das Neubrandenburger Brigitte-Reimann-Literaturhaus im Jubiläumsjahr 2019 näher beleuchten. Anlass ist das 20-jährige Bestehen des Hauses, wie Leiterin Erika Becker am Montag sagte. »Das Haus hat sich zu einem überregionalen Treffpunkt der Literaturszene entwickelt«, so Becker. Im Vorjahr waren zu Veranstaltungen rund 2500 literaturinteressierte Gäste gekommen. Das Haus ist auch Sitz des Literaturzentrums, das Nachlässe von Autoren beherbergt. dpa/nd