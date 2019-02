Geilenkirchen. Hoch »Dorit« hat am Wochenende frühsommerliche Temperaturen gebracht - und nirgendwo in Deutschland war so warm wie in Geilenkirchen (Nordrhein-Westfalen). 20,6 Grad haben die Meteorologen dort am Sonntag gemessen, so der Deutsche Wetterdienst am Montag. Der bundesweite Februar-Rekord wurde jedoch nicht geknackt. Er ist schon ziemlich alt und stammt vom 26. Februar 1900: Damals war es in Jena 23 Grad warm. dpa/nd