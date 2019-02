Das Deutsche Historische Museum (DHM) in Berlin gibt nun ein eigenes Magazin heraus: »Historische Urteilskraft«. Es soll »einen Verhandlungsraum übergreifender historischer, philosophisch-ethischer und museologischer Fragen etablieren - und den Leserinnen und Lesern so ermöglichen, auch das eigene Urteil kritisch überprüfen, vergleichend bewerten und reflektiert einordnen zu können«, so Prof. Dr. Raphael Gross, Präsident des DHM. Die erste Ausgabe widmet sich dem Schwerpunktthema »Koloniale Objekte und historische Gerechtigkeit«. Es geht um die Forderungen ehemaliger Kolonien wie beispielsweise Namibia an die früheren Kolonialstaaten, ihre Kunstwerke zurückzubekommen. dpa/nd