Die Kunsthalle Tübingen will mit ihrer neuen Ausstellung »Congo Stars« den Blick auf afrikanische Kunst verändern. Kunst aus Afrika habe über Jahrhunderte europäischen Künstlern als Inspirationsquelle gedient mit einem höchst einseitigen und oft von unreflektierten Aneignungen geprägten Blick, teilte das Museum mit. Die Ausstellung wird von 9. März bis 30. Juni 2019 zu sehen sein. »Congo Stars« zeigt rund 150 populäre Werke kongolesischer Kunstschaffender der vergangenen fünf Jahrzehnte. Sie mische reale Erfahrungen, Projektionen, Träume und Sehnsüchte, erklärte das Museum. epd/nd

In der ZDF-Satiresendung »Die Anstalt« wechseln seit fünf Jahren Information und Satire die Positionen

Berlinale-Panorama: »Waiting for the Carnival« zeigt den Terror der Lohnarbeit.

DHM in Berlin

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!