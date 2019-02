»This is America« von Childish Gambino als bestes Lied des Jahres ausgezeichnet / Michelle Obama trat überraschend auf

Jirka Grahl über den Entschluss der American-Football-Liga NFL, Proteste per Niederknien beim Abspielen der US-Hymne künftig zu untersagen

NFL-Team kündigt für Knien bei der Hymne Sperren und Geldbußen an

Vor 16 Monaten hatte der ehemalige Quarterback der San Francisco 49ers eine Beschwerde gegen die NFL angestrengt. Am Freitagabend verkündete sein Anwalt eine Einigung. Wäre es nicht dazu gekommen, hätte es einen öffentlichen Prozess gegeben - mit vermutlich peinlichen Enthüllungen für die Ligabosse. Ein Schlichter der NFL hatte im August geurteilt, dass Kaepernicks Beschwerde zulässig sei und die von dessen Anwälten eingereichten Belege für Absprachen ausreichend seien - ein Etappensieg.

Der mit kniendem Protest weltberühmt gewordene Kaepernick hingegen sagt nach wie vor seine Meinung. Am Sonntag verbreitete er ein Zitat des Black-Panthers-Gründers Huey P. Newton. »Es gibt kein Grund für das Establishment, mich zu fürchten. Aber sie sollten die Menschen als Kollektiv fürchten, und ich bin eins mit den Menschen.« Auf Twitter posiert er lachend in einem T-Shirt mit dem Slogan »Ich kenne meine Rechte«.

Es waren zwei Meldungen innerhalb von wenigen Tagen, die symbolhaft aufzeigen, wer diesmal gewonnen hat. Amerikas politischster Footballstar, Colin Kaepernick, hat sich nach monatelangen Verhandlungen mit der mächtigen National Football League (NFL) geeinigt und wird vermutlich für sein Stillschweigen viel Geld bekommen. Gleichzeitig ist einer seiner Kritiker am Rand der Pleite. Der Inhaber eines Sportgeschäftes im Bundesstaat Colorado schießt wegen Umsatzeinbußen seinen Laden. Er hatte zuvor beschlossen, keine Nike-Produkte mehr zu verkaufen, nachdem die Sportmarke vor einem halben Jahr das Gesicht von Kaepernick und damit dessen Kritik an Rassismus und Polizeigewalt zu ihrer zentralen Marketingkampagne machte.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Erneut kommen die hoch gelobten Dortmunder in der zweiten Saisonhälfte an ihre Grenzen

Der Deutsche Skiverband will Polens Chefcoach abwerben. Doch im Nachbarland wird dem Erfolgsgaranten Stefan Horngacher viel Geld fürs Bleiben angeboten.

Alba Berlins Basketballer kämpfen sich kurz vor Schluss in Führung, doch das Pokalendspiel dauert für sie zwei Sekunden zu lang

Der FC Bayern zweifelt vor dem Auftritt in der Champions League beim FC Liverpool an sich

Rassismus: NFL zahlt eine Abfindung an den protestierenden Football-Profi

Der SV Waldhof will ein richtungweisendes Urteil erstreiten – gegen den DFB und dessen Sportgerichtsbarkeit

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!