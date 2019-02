Wiesbaden. Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im vierten Quartal des vergangenen Jahres auf 45,2 Millionen gestiegen. Das war ein Anstieg von 1,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Dabei war die Zahl der marginal und geringfügig Beschäftigten rückläufig. Zudem gab es 1,9 Prozent weniger Selbstständige. Insgesamt stieg auch das Arbeitsvolumen in Deutschland zuletzt an: Das Produkt aus Erwerbstätigenzahl und geleisteten Stunden je Erwerbstätigen erhöhte sich im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 1,6 Prozent auf 15,5 Milliarden Stunden. AFP/nd