Wiesbaden. China bleibt der wichtigste Handelspartner der Bundesrepublik. Im vergangenen Jahr wurden nach ersten Schätzungen Waren im Wert von 199,3 Milliarden Euro zwischen Deutschland und der Volksrepublik gehandelt, wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. China war den Angaben zufolge damit zum dritten Mal in Folge Deutschlands wichtigster Handelspartner. Das wichtigste Abnehmerland deutscher Waren waren 2018 mit einem Volumen von 113,5 Milliarden Euro ebenfalls wie bereits in den Vorjahren die USA. AFP/nd