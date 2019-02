Auch Konzernchef Appel lehnt diese Möglichkeit Medienberichten zufolge nicht grundsätzlich ab. Allerdings nur, wenn sie »kostendeckend« ist und er an seinem Gewinnziel festhalten kann. Beschäftigte befürchten deshalb Lohnangleichungen nach unten. Diese Gefahr sieht auch Dahlhaus. Noch aber hoffe sie auf eine gute Einigung.

Sollten beide Unternehmen fusionieren, würden unter einem Dach nicht nur unterschiedliche Löhne für dieselbe Arbeit gezahlt. Bisher arbeiten die beiden Zustellunternehmen strikt voneinander getrennt - etwa bei Fahrzeugen, Berufskleidung oder Pausenräume. Delivery-Zusteller*innen arbeiten eineinhalb Stunden mehr in der Woche, haben weniger Pausen und erhalten geringere Sonderleistungen.

Gegründet worden war die DHL Delivery GmbH 2015. Es ging um Kostenersparnis auf dem durch den wachsenden Onlinehandel hart umkämpften Paketmarkt. Zudem hatte Postchef Frank Appel extrem hohe Gewinnziele von fünf Milliarden Euro für das Geschäftsjahr 2020 durchgesetzt, allein in der Post- und Paketbranche eine halbe Milliarde. Mehr Personal sollte durch geringere Löhne möglich werden.

Die Deutsche Post legt laut einem Bericht der Zeitung »Die Welt« im April ihre Paketzustellung mit dem Versand der Billigtochter DHL Delivery zusammen. Angekündigt war dieser Schritt bereits seit einem Jahr, nun will Post-Vorstandschef Frank Appel offensichtlich Nägel mit Köpfen machen. Durch die Fusion soll die Verwaltungsarbeit gestrafft werden, indem in Niederlassungen Stellen gekürzt und aus zehn Standorten abgezogen werden. Künftig soll ein Standortmanagement das gesamte Personal einteilen, Touren planen oder Vertretungspläne bei Krankheit oder Urlaub organisieren. Befürchtet wird, dass mehrere hundert Stellen wegfallen. Anfang vergangener Woche war dem Bericht zufolge ein sogenanntes Einigungsstellenverfahren vor dem Düsseldorfer Landgericht gescheitert. Dort hatte sich der Konzernbetriebsrat der Post darum bemüht, bei der Zusammenlegung gleichen Lohn für gleiche Arbeit durchzusetzen.

