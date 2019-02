Die Wirecard AG ist um Normalität bemüht: Man werde dem Möbelhändler Segmüller künftig die Technologie für mobile Zahlungen seiner Kunden per Smartphone bereitstellen, teilte der Finanzdienstler am Montag mit. Botschaft: Die Geschäfte gehen weiterhin gut. Bei Wirecard steigen Umsatz, Gewinn und Beschäftigtenzahlen seit Jahren, was sich 2019 fortsetzen soll. Das Münchner Unternehmen, das für Firmenkunden in aller Welt Onlinezahlungen zwischen Verbrauchern, Händlern und Banken oder Kreditkartenfirmen gegen Gebühr abwickelt, profitiert von der Verlagerung der Zahlungsströme ins Internet. Im September verdrängte es die Commerzbank aus dem Deutschen Aktienindex (DAX).

Kurssturz um über 40 Prozent in eineinhalb Wochen

Die letzten Wochen waren hingegen für Wirecard turbulent. In nur eineinhalb Wochen verlor die Aktie über 40 Prozent ihres Börsenwerts. Ende Januar waren Berichte in der »Financial Times« erschienen, wonach ein Mitarbeiter in Sing...