Schönwalde-Glien. Der Bauernbund Brandenburg will die Abkehr von verordneten EU-Agrarumweltprogrammen hin zu freiwilligen Vorhaben. Bauernbundpräsident Marco Hintze kritisierte den hohen bürokratischen Aufwand für die EU-Programme. Freiwillige Agrarumweltvorhaben seien akzeptiert und würden mehr Möglichkeiten bieten, sagte er am Montag bei der Hauptversammlung des Bauernbundes in Schönwalde-Glien (Havelland). dpa/nd