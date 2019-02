Am Bahnhof Wustermark Foto: dpa/Nestor Bachmann

Der Bahnhof Wustermark (Havelland) wird auch in Zukunft direkt an den Bahnverkehr nach Berlin und Potsdam angeschlossen bleiben. Insofern »freuen wir uns riesig«, sagte am Montag Maria Zunke von der Bürgerinitiative »Nicht ohne Wustermark«, als dieses Verhandlungsergebnis in der Potsdamer Staatskanzlei vorgestellt wurde. Verkehrsministerin Kathrin Schneider (SPD) schloss sich dieser Einschätzung an, machte aber auch auf damit verbundene Nachteile aufmerksam. Alles habe mehr als eine Seite und alles habe seinen Preis.

Zum Konflikt hatte geführt, dass die Regionalbahnlinie 21 ursprünglich von Potsdam über Elstal nach Berlin-Spandau und Berlin-Gesundbrunnen geführt werden sollte. Diese nördliche Verbindung soll die Hauptstrecke zwischen Berlin und Potsdam entlasten, was auch Druck von den Straßenbahnen nehmen würde, die an den Stationen am Potsdamer Hauptbahnhof regelmäßig heillos überfüllt sind. Der negative Nebeneffekt dieser an sich sin...