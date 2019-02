Osnabrück. Die Zahl der Missbrauchsopfer eines heute 85-jährigen Priesters aus dem katholischen Bistum Osnabrück hat sich nach Bistumsangaben auf mindestens 16 erhöht. Nachdem sich bis zum Jahreswechsel zehn mutmaßliche Opfer des Pfarrers Hermann H. gemeldet hatten, seien bis heute sechs weitere hinzugekommen, sagte ein Bistumssprecher am Montag. Die beiden Kontaktpersonen für Missbrauchsopfer gingen davon aus, dass es weitere Opfer gebe, so der Sprecher. H. soll im Emsland und dem Landkreis Osnabrück in den 1980er und 1990er Jahren Kinder und Jugendliche sexuell missbraucht haben. Strafrechtlich seien alle Fälle bereits verjährt. Bischof Franz Josef Bode wolle jedoch, dass die Glaubenskongregation in Rom ein kirchenrechtliches Verfahren einleite, sagte der Sprecher. epd/nd