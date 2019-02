Beim Überqueren einer Straße in Berlin-Kreuzberg ist eine 25 Jahre alte Fußgängerin von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde die Frau am Sonntagabend an der Ecke Wilhelmstraße/Anhalter Straße von einer linksabbiegenden 41-jährigen Autofahrerin erfasst. Die 25-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen an Kopf, Armen und Beinen zu. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. dpa/nd