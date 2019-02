Sorgt auch abseits der Pisten für Wirbel: Felix Neureuther Foto: imago/Andreas Pranter

Eine rasche Reaktion auf die Kritik von Felix Neureuther wird es vom Deutschen Skiverband (DSV) nicht geben. »Schnellschusslösungen, das ist überhaupt nicht mein Ding«, sagte Alpinchef Wolfgang Maier über die Forderungen seiner Galionsfigur. »Ich weiß, was er meint, aber ich sehe das nicht so dramatisch«, sagte Maier und bemühte sich noch in Schweden um eine Deeskalation der Situation. »Man muss das nicht so hoch hängen, wie es sich gerade anhört. Wir sehen die Kritik und gehen auch darauf ein. Dann schauen wir mal.«

Gepaart mit der Enttäuschung über die verpasste vierte Medaille bei einem WM-Slalom und dem Aus im letzten Rennen hatte Neureuther am Sonntag Veränderungen im Verband verlangt und die Fortsetzung seiner Karriere damit verknüpft. »Wenn ich das Gefühl habe, d...